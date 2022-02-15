Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменки из России не сумели заняли весь промежуточный пьедестал: Анна Щербакова – вторая, Александра Трусова – только четвертая.
Валиева с ошибкой исполнила тройной аксель, ее прокат оценили в 82,16 балла. Напомним, что 15-летняя фигуристка была допущена к выступлению Спортивным арбитражным судом, несмотря на сданную в декабре 2021 года положительную допинг-пробу.
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Щербаковой удался чистый прокат без элементов ультра-си, ее баллы – 80,20. Трусова упала с тройного акселя и получила 74,60 балла. Александру опередила японка Каори Сакамото с чистым прокатам на 79,84 балла.
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