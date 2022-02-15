Бывшая керлингистка сборной России Анна Сидорова в интервью Eurosport.ru рассказала о любимой фигуристке и объяснила, в чем особенность каждой спортсменки сборной России. В детстве Сидорова занималась фигурным катанием, но прекратила тренировки из-за травмы.

«Каждая из девочек, кто будет представлять страну, да и все топ-10 фигуристок на чемпионате России, проявляли себя и свою индивидуальность в разное время олимпийского цикла. Сначала был период Медведевой, она возродила женское фигурное катание в России, потом настал период Загитовой. Потом Алена Косторная с безумным катанием, скольжением, широкими прыжками, которые покоряли всех. Одна из самых крутых программ группы Тутберидзе – это короткая программа «Ангел». Следом все восхищались нежностью Ани Щербаковой: эти руки, взгляд. Саша Трусова: человек, который делает то, что не делают 95% мужчин в мире. Она настолько крутая, смелая, ничего не боится. Сильная во всех смыслах слова.

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После появляется Камила Валиева. Кажется, круче нее невозможно придумать. Там есть все: скольжение, прыжки, пластика, хореография, растяжка, понимание музыки. Конечно, не восхищать не может: до слез, до мурашек. Главное, чтобы получилось все продемонстрировать сейчас, на главном старте. Хочется, чтобы весь пьедестал был наш – например, повторение чемпионата Европы. Если будут кататься в треть того, что они могут, думаю, так и будет», – сказала Сидорова.

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Полное интервью с Сидоровой читайте по ссылке – там о восстановлении Соловьева после избиения, непопадании в сборную, несправедливости к беременным в керлинге и желании вновь встать на коньки в шоу.

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