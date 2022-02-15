Бывшая фигуристка Бетина Попова в подкасте Eurosport.ru «Лыжи не едут» поделилась мнением о ситуации, в которую попала Камила Валиева, которой предстоит выступить в личном турнире Олимпийских игр с положительным допинг-тестом.

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«Получается сложная ситуация, потому что она выступает под таким давлением. После всех сложившихся обстоятельств будет очень сложно, потому что в этой ситуации нужно было разбираться заранее, а не сейчас, в самый разгар Олимпийских игр. Будем надеяться, что действующие соперницы будут с пониманием относиться к этой ситуации. Из бывших фигуристок уже от многих были такие моменты, что не должен спортсмен с такой историей попадать на Игры, участвовать в них.

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Но у нас есть решение суда. Его признала ISU, не особо им довольны МОК и ВАДА, но решение есть решение. Ввели дополнительное условие, что в произвольную программу допустят 25 девочек. Если Камила попадет на пьедестал, не будет награждения. Конечно, это все пока непонятно, как будет проходить, но возможность выступить – это хорошо. Потому что все-таки 15-летняя девочка готовилась к этому, шла. Так сложились обстоятельства. Суд в целом вынес правильное решение. Неправильно сейчас все обрубить, не разобравшись», – сказала Попова.

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