Американский журналист Алан Абрахамсон обвинил соотечественников в необъективном подходе к делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Почти шесть лет назад американская гимнастка Кристин Шелдибин сдала положительный допинг-тест. В нем обнаружили крайне низкое содержание запрещенного диуретика. Выяснилось, что вещество попало в ее организм с водопроводной водой, которую она пила прямо из-под крана. Обвинили ли тогда американские чиновники всю систему, как они сделали в случае с пробой Камилы Валиевой? Нет», – написал Абрахамсон и добавил, что никакого наказания на спортсменку наложено не было, и она выступила на Олимпийских играх.

Ad

В тексте он отметил, что с 2016 года в США зафиксированы как минимум 25 антидопинговых расследований, которые закончились без применения наказания.

Пекин-2022 Попова: «Надеюсь, соперницы отнесутся с пониманием к Валиевой» 2 ЧАСА НАЗАД

«Ни в одном из этих случаев не утверждалось, что под угрозой система антидопинга. Более того, Тайгарт заявлял, что если спортсмен получает запрещенное вещество случайным образом, таким как загрязненное лекарство, мясо или вода, и нет никакого эффекта на его выступление, это не должно быть признано нарушением и не должно быть обнародования. Так почему же в случае с Валиевой он утверждает, что произошел катастрофический сбой системы? Не потому ли, что Валиева представляет Россию, и представить ее случай как мошенничество является удобным способом набрать очки в стиле холодной войны?» – задается вопросом журналист.

«Давайте все примем таблетку для хладнокровия. Если вы кричите про государственную допинговую систему, это одна тема. Случай с Камилой Валиевой – совершенно другая. И еще раз, ей всего 15 лет. Если бы она была вашей дочерью, какой процесс вы бы для нее хотели? Объективный и справедливый. Который получила шесть лет назад американская гимнастка Шелдибин», – заключил Абрахамсон.

Авторы Eurosport.ru и экс-фигуристка Бетина Попова обсудили ситуацию Валиевой в новом выпуске подкаста «Лыжи не едут» – переходи и слушай

Источник: 3 Wire Sports.

Пекин-2022 Валиева прокомментировала допуск к личному турниру ОИ 20 ЧАСОВ НАЗАД