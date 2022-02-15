Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которой разрешили принять участие в личном олимпийском турнире в Пекине, несмотря на проваленный допинг-тест на триметазидин. Бегунья сдала положительный допинг-тест в июне 2021-го во время национального отбора на Олимпийские игры в Токио, в ее пробе обнаружили следы каннабиса. В итоге, она не попала на Игры.

«Можно ли получить внятный ответ о разнице между ее положением и моим? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу – это то, что я темнокожая. Положительный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако мир узнал об этом только сейчас, тогда как мой результат был получен в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство. Мне все равно, что они говорят!» – заявила Ричардсон в твиттере.

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