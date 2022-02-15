Российская фигуристка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд допустил до выступления в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, расплакалась после исполнения короткой программы. Зрители поприветствовали спортсменку аплодисментами.
Тем не менее, совладать с нервами во время проката ей удалось, за выступление Камила получила 82,16 балла и возглавила турнирную таблицу. После она покинула каток, не став общаться с журналистами.
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