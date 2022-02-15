Все медиапространство вокруг российского фигурного катания на Олимпиаде в Пекине занято 15-летней Камилой Валиевой. Сперва она отлично выступила в командном турнире (падение в произвольной программе не помешало принести максимальные 10 баллов в общий зачет), потом не пропадала с первых полос из-за допингового дела. Поддержка Камилы, которую допустили до личного турнира решением Спортивного Арбитражного суда (CAS), стала делом государственной важности, и в России как будто забыли, что на Олимпиаде есть еще две одиночницы.

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Про Александру Трусову и Анну Щербакову почти не вспоминали, и люди, которые включают фигурку раз в четыре года, наверняка удивились, узнав об их существовании. Даже тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала высказалась об Ане и Саше с легким оттенком пренебрежительности, не назвав их по именам: «Если бы [в командном турнире] каталась не Камила, а другая спортсменка, или третья, или обе, результат был бы тот же».

Пекин-2022 Валиева расплакалась после проката и не стала общаться с журналистами 2 ЧАСА НАЗАД

Как минимум это было несправедливо. Главная героиня дня – не только Валиева, которая откатала короткую программу с ошибкой на тройном акселе, но и Щербакова. Из 30 фигуристок только две выполнили максимально чистый прокат, не получив в протоколе ни отметок-предупреждений за неверные ребра и/или недокруты, ни минусов за отдельные элементы. Щербакова набрала 80,20 балла и уступила лидирующей Валиевой всего 1,96 балла.

И это на новой паре коньков! По информации «Матч ТВ», Аня поменяла коньки по ходу Олимпиады – предыдущие сломались во время одной из тренировок из-за отрабатывания четверных прыжков, и пришлось надевать запасные – к счастью, привезенные в Пекин. Как раз после переобувки квады перестали получаться, фигуристка плакала от досады прямо на тренировочном льду.

Анна Щербакова на тренировке Фото: Getty Images

На льду соревновательном она справилась и поступила очень мудро, не став исполнять во второй половине короткой программы капризный каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Он не получился на чемпионате Европы, а на новых коньках такой сложный элемент стал бы неоправданным риском. Анна ограничилась лутц-тулупом – в отличие от Александры Трусовой, которая упорно пошла на тройной аксель и снова упала.

«Оценки не удивили. Они всегда такие, если не получается аксель», – емко оценила Саша 74,60 балла. Она не удержалась на третьем месте и пропустила вперед лидера сборной Японии Каори Сакамото – самую безошибочную фигуристку дня наряду с Щербаковой.

Разве сломанные коньки – проблема?

Да, и большая, хотя не углубленные в фигурку любители спорта подумают, что ничего страшного не произошло. Подумаешь, новая пара? Какая разница, в чем кататься и прыгать? Это совсем не так. Фигуристы меняют ботинки в среднем после каждого сезона, и на раскатку уходит довольно долгое время – от недели до примерно двух месяцев. О днях, как это произошло у Щербаковой, не идет даже речи.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Во время раскатки коньков можно даже получить травму. Или пропустить Олимпиаду – в 2018 году во многом именно сломанный на чемпионате России конек отделил Александра Самарина от путевки в Пхёнчхан. А через два года ботинок конька серьезно подвел Евгению Медведеву, сломавшись перед чемпионатом России. Фигуристка справилась с короткой программой, но снялась с произвольной. Запасную, заранее раскатанную пару, она в Красноярск не привезла, и та коротая стала ее последним выступлением на соревновательном уровне.

«Это невероятно тяжело – выступать в новых ботинках, мне даже сложно представить, каково это. Для меня всегда было жуткой проблемой перейти на другие ботинки», – сокрушалась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Когда четверные прыжки стали обычным делом, повысились и требования к конькам, а срок их износа соответственно снизился. Возможно, у Щербаковой была уже разношенная пара – по примеру олимпийского чемпиона Нэтана Чена, который прыгает в одной программе по пять квадов и еще четыре года назад говорил, что имеет одновременно шесть разношенных пар коньков. Но в любом случае к новой нужно привыкать. Щербакова справилась – и ее тоже нужно поддерживать, как и Сашу Трусову. Русская фигурка – это не только Камила Валиева.

ЗА КОГО БОЛЕЕТЕ НА ОЛИМПИАДЕ? За прекрасную Камилу Валиеву За мастера четверных прыжков – Сашу Трусову За несгибаемую Анну Щербакову Без разницы, кто – за флаг!

Пекин-2022 Валиева с ошибкой лидирует после КП, Щербакова – 2-я, Трусова – 4-я 3 ЧАСА НАЗАД