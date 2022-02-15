Олимпийская чемпионка Меган Дюамель возмутилась, увидев Алину Загитову и Евгению Медведеву на трибуне без масок во время турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Бывшие фигуристки приехали в качестве комментаторов соревнований.
«Бруно [Маркотту] сказали, что он не может есть на трибунах, потому что для этого пришлось бы снять маску, а это запрещено. Я думаю, это еще одно правило, которого просто не существует для команды Российского олимпийского комитета», – заявила Дюамель.
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Источник: твиттер Меган Дюамель.
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