Олимпийская чемпионка Меган Дюамель возмутилась, увидев Алину Загитову и Евгению Медведеву на трибуне без масок во время турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Бывшие фигуристки приехали в качестве комментаторов соревнований.

«Бруно [Маркотту] сказали, что он не может есть на трибунах, потому что для этого пришлось бы снять маску, а это запрещено. Я думаю, это еще одно правило, которого просто не существует для команды Российского олимпийского комитета», – заявила Дюамель.

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Источник: твиттер Меган Дюамель.

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