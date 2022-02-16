Допинг-проба B российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта – об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Дело еще не завершено, оно рассматривается. Хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба B, она еще не вскрыта», – сказал Адамс.

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Проба А дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. 15-летняя Валиева не была отстранена от участия в Олимпийских играх решением CAS, но МОК пока не проводил награждение командного турнира, который Валиева выиграла в составе сборной России, и не станет проводить награждение в женском одиночном катании, если Камила попадает на пьедестал.

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