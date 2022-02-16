В допинг-пробе фигуристки сборной России Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине обнаружили сразу три вещества, которые принимают для лучшей работы сердца.

Стокгольмская лаборатория и источник газеты The New York Times подтвердили, что в тесте Валиевой нашли три препарата. Спортсменка внесла в форму допинг-контроля вместе с супрадином (добавкой для повышения иммунитета), гипоксеном и L-карнитином.

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При этом из трех препаратов в список ВАДА попал только один – как раз L-карнитин. Его применение разрешают перорально, но запрещают с помощью инфузионной терапии или при введении внутривенно. Подобное использование придает несправедливое повышение производительности в большом спорте. Но пока непонятно, как именно русская фигуристка приняла добавку и насколько высокой была концентрация вещества.

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Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Сторона Камилы напирает на то, что фигуристка приняла забаненное вещество по ошибке. На слушаниях выездной панели CAS мать Валиевой заявила о приеме дочери гипоксена из-за «вариаций» сердца.

Дедушка Камилы снял видео из автомобиля. Он подтвердил, что после «приступов» периодически употреблял триметазидин, и показал на камеру пакет с лекарством. Мама Валиевой также уточнила на слушаниях, что дед ежедневно сопровождал девочку на тренировки и оставался с ней до ее возвращения с работы.

Камила Валиева пока не запрашивала вскрытие допинг-пробы B. Она входила в пул русских спортсменов, которых проверяло Международное агенство допинг-тестирования.

Источник: The New York Times

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