Американский судья Джо Инман заявил, что российская фигуристка Камила Валиева должна была занять третье место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя, на мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности, которая определяется по структуре катания под музыку. Из-за этих проблем я был удивлен, что баллы по компонентам программы оказались такими высокими. Ее вращения были превосходны, а последовательность шагов прекрасна, но для меня интерпретация была проблемой. Она каталась не с тем порывом, как обычно. Она была осторожна, все шаги и повороты были осторожны», – сказал Инман.

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По мнению судьи, из-за ошибки при исполнении тройного акселя Валиева должна была финишировать ниже японки Каори Сакамото и соотечественницы Анны Щербаковой.

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«Они не допустили ошибок, которые негативно повлияли на их выступления. Прыжки Каори были великолепны. Она каталась свободно. А Анна музыкальна, она красивая, плавная фигуристка, и во вторник она была очень хороша. Валиева стартовала осторожно. Она изысканная фигуристка, которая бывает раз в столетие, но это не было одним из ее лучших выступлений. Она была немного тусклой. Не было куража, который мы видели неделей ранее в командном зачете. Она каталась так, будто говорила: «Смогу ли я делать все это?» Она была нерешительна еще до тройного акселя. Прыжок ей не удался. Она зависла в воздухе. Для меня она была осторожна, даже входя в прыжок. После этого она либо опаздывала, либо опережала музыку. Она была просто не в своей тарелке», – добавил арбитр.

Источник: USA Today.

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