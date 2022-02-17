Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт высказалась о проблеме допинга в виде спорта и прокомментировала кейс 15-летней Камилы Валиевой из России, чья допинг-проба дала положительный результат на триметазидин.

– Допинг – большая проблема в фигурном катании?

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– Прежде всего, с моей точки зрения и с точки зрения всех честных и чистых спортсменов, не должно быть никакой терпимости к использованию допинга в любом виде спорта и в любых дисциплинах. Скажем, в фигурном катании не было выявлено ни одного случая использования запрещенных препаратов на международном уровне, поскольку он никак не помогает сделать четверной прыжок или кататься изящно и красиво.

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Да, быть может, благодаря допингу на тренировке спортсмен сможет выполнить прыжок не 50 раз, а 100, и это позволит лучше его отработать. Но, по правде говоря, я никогда об этом не задумывалась. Мне никогда не приходила мысль: «Интересно, поможет ли это?» Я росла, ориентируясь на такие ценности, как честность и искренность. Всего нужно достигать самому, и у всех должны быть равные шансы. Поэтому скажу прямо: использование допинга должно вести к пожизненному отстранению.

Опять же, Валиевой 15 лет, и мы пока что не получили окончательных результатов, но очевидно, что в такое положение поставили окружающие ее взрослые. Не могу представить, как она сейчас переживает, в таком юном возрасте это должно быть невыносимо.

Катарина Витт Фото: Getty Images

– МОК принял решение не проводить церемонию награждения, если Валиева окажется в тройке призеров. Как на это реагировать?

– Это стало большим разочарованием для всех. Мы оказались в роли проигравших – происходящее невыгодно никому. Возьмем, например, командные соревнования. От каждой страны выступали по шесть спортсменов. Россия победила, США – на втором месте, Япония – на третьем. И две другие команды лишили церемонии награждения. Это самое худшее, что может случиться. Они выступают ради медали, неважно какой: золотой, серебряной или бронзовой.

И один из самых важных моментов – это оказаться на пьедестале и услышать гимн своей страны или разделить подиум со своими соперниками, которые зачастую твои хорошие друзья и вы глубоко друг друга уважаете. Так что хотя бы по этой причине отсрочка награждения – это нечестное решение, поскольку организаторы не знают, чем все закончится. Это настоящая катастрофа для спорта в целом и в первую очередь для всех затронутых спортсменов.

– Несмотря на все то, с чем Валиева столкнулась в последние несколько дней, она лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц.

– Мне бы не хотелось оказаться на ее месте: выходить на лед, находясь под таким огромным давлением. Она проявила невероятную смелость. Да, совершила небольшую ошибку, и все же... Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований.

На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжелое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе. Должна сказать, что она катается на совершенно недостижимом уровне. Вечер для нее выдался непростым, но она справилась.

Главная героиня короткой программы – не Валиева, а Анна Щербакова . У нее сломались коньки, она меняла их по ходу Олимпиады.

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