Американская журналистка Рита Венсин Ван написала колонку о методах заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Она раскритиковала Тутберидзе за подготовку несовершеннолетних фигуристок и раннее звершение их карьер. Ван оттолкнулась от ситуации с допингом Камилы Валиевой, вспомнила Юлию Липницкую в Сочи-2014 и назвала появление Алины Загитовой и Евгении Медведевой «революцией четверных прыжков в фигурном катании».

«Я – одна из тех фанаток, которые знают об абьюзе Этери Тутберидзе все. Я влюбилась в фигурное катание пятилетней девочкой, была заворожена прыжками и вращениями, которые увидела на Олимпиаде. Заворожена нежной красотой девушек в элегантных блестящих платьях. Я умоляла родителей записать меня на фигурное катание, но семья не могла себе этого позволить. Единственный способ утолить мою любовь к спорту – болеть за любимых фигуристок. Я праздновала, когда продукты системы Тутберидзе брали медали, и уговаривала себя, что это нормально и честно», – написала журналистка.

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Рита привела пример тренеров по спортивной гимнастике Белы и Марты Каройи. Румынские эмигранты также использовали маленьких девочек в спорте, устанавливали жесткие порядки на тренировках и не позволяли гимнасткам жаловаться. По мнению Ван, многолетнее молчание учениц Каройи привело к случаю врача сборной США Ларри Нассера, осужденного на 175 лет за хранение детской порнографии и педофилию

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«Как и в случае Каройи, абьюз Этери Тутберидзе – это секрет Полишинеля. Вместо публичного сомнения или частного контроля самые влиятельные институты фигурного катания – ISU, [телеканал] NBC и много кто еще – продавали очищенную и сказочную версию этого вида спорта случайным фанатам. Версию с сияющими ледяными принцессами и грациозными юными чемпионками. Их молчание развязывает абьюзеру руки», – считает Ван.

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Автор добавила, что решение CAS о допуске Камилы Валиевой на Олимпиаду-2022 подтверждает, что маленькие девочки в спорте ничего не стоят. «15-летний ребенок с положительным допинг-тестом не проглотил бы запрещенное вещество без указания и одобрения взрослых. Этим разрешением на выступление в Пекине CAS оправдал ее обидчиков и подтолкнул их к новым немыслимым методам. А мы все будем смотреть в прямом эфире, как тело Валиевой катается с травмой взрослых желаний – победить любой ценой», – заявила Рита.

Источники The New York Times сообщили, что Валиева принимала сразу три препарата для сердца, а ее дедушка подтвердил наличие триметазидина. Все подробности о допуске Камилы на Олимпиаду-2022

Источник: Slate

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