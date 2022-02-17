Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал отмену церемонии награждения фигуристов за победу в командном первенстве зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Золото завоевала сборная России, но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой успех русских под угрозой отмены. В случае дисквалификации Валиевой золото перейдет сборной США, серебро – Японии, а бронза достанется команде Канады.

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«[Президент МОК] Томас Бах встречался с представителями американской сборной, но содержание беседы должно остаться между ними. В НОК Японии нам сказали, что поддерживают подход МОК, поэтому мы не встречались с японскими спортсменами, так как у них не было никаких претензий. Больше ничего сказать не могу – не хочу множить слухи и сплетни, их и так достаточно много.

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Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Кажется, Бах захотел встретиться со спортсменами, выслушать, что они хотят, с чем они согласны, из первых уст. Почти убежден, что инициатива шла от МОК. Думаю, Баху просто хотелось пообщаться с американцами. Японцы сказали, что встреча не нужна», – заявил Адамс на пресс-конференции.

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