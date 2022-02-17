Фигуристки разыгрывают очередной комплект наград на Олимпиаде в Пекине. Произвольную программу представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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16:20. 140,93. 214,44 по сумме. Она первая пока. А на льду Саша Трусова.

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16:19. Было падение, в остальном прокат получился качественным.

16:18. Смотрим за японкой Вакабой Хигучи. Ох! Тройной аксель! Стопроцентно!

16:16. Итак, 142,75. Итог – 213,09. Она пока лидер.

16:13. Браво! Очень хорошо откатала кореянка. Но судьи как всегда несколько элементов будут пересматривать.

Ю Ён Фото: Getty Images

16:12. Визуально – не докрутила. Но выехала хорошо.

16:11. Разминка закончена. Первой выходит кореянка Ю Ен и попытается выполнить тройной аксель.

16:09. Камила Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.

16:08. Анна Щербакова попробует прыгнуть четверной флип и каскад четверной флип – тройной тулуп.

16:05. В заявке Александры Трусовой пять четверных – сольные флип, сальхов, тулуп и два в каскадах: лутц – тройной тулуп и лутц – тройной сальхов через ойлер.

16:04. Спортсменки выступят в следующем порядке: Ю Ен (Южная Корея), Вакаба Хигучи (Япония), Александра Трусова (Россия), Каори Сакамото (Япония), Анна Щербакова (Россия), Камила Валиева (Россия).

16:03. На лед вызывают фигуристок на заключительную разминку.

16:01. 136,70, по сумме 206,79, Хендрикс пока вторая за Алисой Лю.

15:59. Луна завершает третью разминку, в четвертой выступят все три российские участницы.

15:58. Вместо тройного сальхова прыгнула одинарный.

15:56. Как же все спортсменки в этой разминке настроились на прокаты! Катают одна краше другой! Вот только с тройным сальховом не справилась Луна.

15:55. Тем временем, программу катает Луна Хендрикс, весь сезон пытающаяся противостоять российским фигуристкам. Смотрим.

15:53. 139,45 за прокат, 208,95 – по сумме. И Алиса пока первая.

15:52. Посмотрим, не найдут ли на тройном акселе недокрут. Очень возможно. Но программа удалась.

Алиса Лю Фото: Getty Images

15:50. Очень красивое голубое платье у Алисы! И аксель ее явно окрылил.

15:48. А кореянка пока лидирует. 134,85 и 202,63 – по сумме.

15:45. На льду американка Алиса Лю. И у нее получился первым элементом тройной аксель!

15:41. Красиво и технично катается кореянка, но, конечно, элементов ультра-си пока ждать не приходится. Судьи будут просматривать тройные лутцы. Ждем оценок.

15:40. Следующая – Ким Йе Лим из Южной Кореи. Она катает программу под Принцессу Турандот Пуччини.

15:39. 135,58 получает Настя за прокат и это текущее второе место.

Анастасия Губанова Фото: Getty Images

15:37. Будет странно, если Губанова не сможет обновить личный рекорд.

15:33. В разгаре третья разминка. Лидирует пока американка Мэрайя Белл, получившая за произвольный прокат 136,92 и чуть за 200 по сумме. Анастасия откаталась прекрасно, но очень высоком уровне!

15:31. На лед выходит Анастасия Губанова, представляющая Грузию.

15:30. Всем привет! С вами Мария Калинина. Сегодня на Олимпиаде в Пекине фигуристки катают произвольную программу в личном турнире. Понаблюдаем.

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