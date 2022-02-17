17 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялась произвольная программа по фигурному катанию среди женщин.

Победу по сумме двух выступлений праздновала Анна Щербакова. Фигуристка набрала 175,75 балла в произвольной программе и 255,95 – в сумме. Серебро завоевала Александра Трусова (177,13 и 251,73 балла). Бронза досталась японке Каори Сакамото (177,13 и 251,73).

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Камила Валиева заняла четвертое место, допустив несколько грубых ошибок (141,93 и 224,09 балла).

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