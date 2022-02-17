Российская фигуристка Александра Трусова приземлила пять четверных прыжков во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц – тройной тулуп чисто и один четверной лутц. Трусова стала первой, кто выполнил пять квадов на Олимпиаде. За программу она набрала 177,13 балла.

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