Российская фигуристка Александра Трусова приземлила пять четверных прыжков во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц – тройной тулуп чисто и один четверной лутц. Трусова стала первой, кто выполнил пять квадов на Олимпиаде. За программу она набрала 177,13 балла.
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За развязкой произвольной программы следи в нашем онлайне.
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