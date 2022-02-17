Если бы еще пару недель назад среди любителей фигурного катания провели опрос, кто выиграет золото в Китае, без сомнения большинство поставило на Камилу Валиеву. Она весь сезон устанавливала рекорды по набранным баллам, с легкостью выиграла чемпионат России, а после – Европы. Никакие заявления Александры Трусовой про пять четверных в произвольной программе или наблюдение за набирающей ход от старта к старту чемпионкой мира Анной Щербаковой не поколебали бы эту уверенность – у Камилы, как казалось, был запас прочности, чтобы ответить на любые вызовы. Но все пошло не по плану.

Наверное, нет смысла рассуждать о том, как получилось так, что информация о декабрьской положительной допинг-пробе на триметазидин появилась аккурат в разгар олимпийского турнира, виновата ли сама фигуристка в произошедшем или это недосмотр тренеров и ответственных лиц – все это будет предметом пристального разбирательства уже после Олимпиады. Ясно одно: эта ситуация оказалась непосильным психологическим грузом для 15-летней Камилы, что показала произвольная программа.

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Камила Валиева Фото: Getty Images

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После короткой, которую Валиева выиграла, набрав 82,16 балла, создалось ощущение, что у нее стальные нервы, хотя и тогда уже не было той безошибочности, свойственной Камиле весь сезон. На произвольную программу она выходила последней, после блестяще откатавших Александры Трусовой и Анны Щербаковой, что само по себе уже непросто. Но над ней не могло не довлеть то, что победи она – никакого награждения не будет, никакой медали она не получит, она допущена до турнира лишь условно, и даже выступающих в произвольной фигуристок не 24, а 25, будто кто-то уже держит в уме ее будущую возможную дисквалификацию.

Спортсменка прыгнула четверной сальхов, потом ошиблась на выезде с тройного акселя – и как будто, бросила бороться. Последовало два падения, несколько степ-аутов на прыжках. Она докатала программу и не смогла сдержать слез. Публика как могла поддерживала Валиеву, скандируя: «Камила! Камила! Молодец!»

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – сказала Тутберидзе Валиевой сразу после проката. Но что фигуристка могла на это ответить?

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Даниил Глейхенгауз Фото: Getty Images

Камила дождалась оценок за прокат – 141,93 балла, что означало четвертое итоговое место, и покинула микст-зону без слов. А награждение призеров состоялось по плану, ведь среди них не было Валиевой.

Вот только несколько высказываний о произошедшем от специалистов фигурного катания.

Тренер Александр Жулин: «Это трагедия! То, что они устроили – это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить. Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на нее. Что хотели, то они и сделали. МОК и ВАДА уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слез».

Олимпийский чемпион Максим Маринин: «Пройти через то, что прошла Камила Валиева, сложно и взрослому человеку. На нее оказывался такой психологический прессинг! Если бы она откаталась с минимальными помарками, это было бы чудо. Но чуда не произошло. Я надеюсь, в ее жизни будет еще Олимпиада. Убили самую талантливую фигуристку в мире. Грустно, потому что ты никогда не знаешь, особенно в одиночном катании, будет ли у тебя второй шанс. Спорт это здесь и сейчас. Прошлое не вернуть, будущее туманно».

Камила Валиева Фото: Getty Images

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова емко подвела итог: «Камилу убили, девочку убили».

Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в соревнованиях, чтобы не допустить непоправимого вреда карьере фигуристки. Но весь ажиотаж вокруг этого дела и активное обсуждение не могли не сказаться: нервы спортсменки не выдержали, и она упустила, возможно, единственный шанс в жизни на личную олимпийскую медаль. А что если по итогам разбирательств она окажется полностью невиновной?

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