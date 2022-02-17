Российская фигуристка Александра Трусова заплакала после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине.
«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» – сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в прямом эфире.
Ad
Фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила первое место Анне Щербаковой. Камила Валиева и вовсе не попала на пьедестал.
Пекин-2022
⚡️⚡️⚡️Щербакова – чемпионка Игр, Валиева – без медали
Пекин-2022
Валиева мимо топ-3, подарила Щербаковой и Трусовой награждение на ОИ
Пекин-2022
Героиня дня – Щербакова, а не Валиева. У нее были сломаны коньки
Реклама
Ad
Реклама
Ad