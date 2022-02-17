Российская фигуристка Александра Трусова заплакала после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» – сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в прямом эфире.

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