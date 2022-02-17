Произвольная программа одиночниц на Олимпиаде обернулась триллером не хуже голливудского. После обнаружения допинга у Камилы Валиевой (положительный результат дала проба с чемпионата России), CAS позволил ей выступить в личном турнире, а МОК релизнул, что в случае попадания Камилы на подиум не состоятся ни награждение, ни цветочная церемония.

Валиева выиграла короткую программу, и все смирились с тем, что фигуристки из топ-3 не получат свои медали: было трудно представить, что главная фаворитка вылетит из тройки, даже если по мелочи ошибется. Но это произошло: Валиева развалила прокат, допустив два падения и несколько ошибок на других прыжках. Ее поставили вне подиума за японкой Каори Сакамото, которая с двумя чистыми прокатами заняла третье место.

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Каори Сакамото Фото: Getty Images

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Сакамото была самым счастливым человеком, искренне радуясь неожиданной бронзе: по всем предварительным раскладам три медали уходили в Россию. Зато между новой олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и серебряной медалисткой Александрой Трусовой остро чувствовалось напряжение: Саша выглядела заплаканной, Аня тоже не радовалась. Позже в соцсети просочились видео, на которых Трусова в истерике кричит тренеру Сергею Дудакову:

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!»

Только что Саша сделала то, ради чего работала всю карьеру – исполнила мечту и исполнила пять четверных прыжков. И проиграла Щербаковой с двумя. Мы никогда не видели такую Трусову – раньше она падала, занимала вторые-третьи места и смеялась после этого, как мантру повторяя слова о пяти квадах. Теперь она их прыгнула, показав пик возможностей – и проиграла. И не выдержала морально, потому что ей было трудно в это поверить. Комментаторы повторяли, что кто-то убил карьеру Валиевой – но на самом деле на этих Играх убили мечту Трусовой.

Трусову правда засудили в пользу Щербаковой?

Сложно сказать наверняка. Кажется, что пять квадов против двух – это солиднейшее преимущество, а не один четверной тулуп Плющенко против тройных Лайсачека. Трусова сделала сольные флип, сальхов, лутц и тулуп, а еще один лутц прыгнула в каскаде во второй половине программы. У Щербаковой – только два флипа, сольный и в каскаде. Александра набрала за технику 106,16 балла, Анна – немногим меньше, 100,49, проиграв мизер в произвольной и забрав золото по сумме двух программ.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Но прокат Саши действительно не был идеальным. На флипе судьи отметили неясное ребро, что понижает коэффициент оценивания GOE, тулуп фигуристка приземлила в степ-аут, каскад двойной аксель-тройной тулуп – на две ноги. На сольном лутце обнаружили недокрут в четверть, что снизило техническую оценку. Трусова была заметно сконцентрирована на прыжках, а не на презентации программы.

Подвел Александру и тройной аксель, с которого она упала в короткой программе – нестабильный элемент, который на соревнованиях у нее до сих пор не получилось приземлить чисто. Если бы Саша исполнила двойной, то получила больше баллов – возможно, в итоге все сложилось бы иначе. К тому же, Щербаковой положены баллы за титул чемпионки мира (конечно, это нигде не прописано – но негласно судьи ставят фигуристам с титулами больше, чем другим с аналогичными прокатами).

Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото Фото: Getty Images

«Трусова. Браво за упорство и техничность! Но никаких усилий с художественной стороны от начала до конца. Серьезное отсутствие качества в этом прокате», – написала бывшая фигуристка Полина Эдмундс, и с ней сложно не согласиться.

Но кейс Трусовой и Щербаковой все-таки уникален – в мужском одиночном катании представить аналогичное очень сложно. Допустим: вот великолепный Нэтан Чен исполнил пять квадов, пусть и с помарками, и проиграл Михаилу Коляде, который чисто приземлил всего два четверных тулупа, но прекрасно и на разрыв откатал «Белого ворона». Абсурд же? Абсурд.

В фигурном катании грядут реформы – это уже ясно. Конгресс ISU соберется после окончания сезона и, скорее всего, поднимет возраст выхода во взрослые, а еще серьезно перетрясет судейскую систему. Нельзя сказать, что Трусовой поставили мало, а Щербакова стала олимпийской чемпионкой несправедливо. Но судейство в женском одиночном за этот олимпийский цикл ушло куда-то не туда.

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