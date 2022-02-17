Камила Валиева осталась без медали в личном турнире Олимпиады, Александра Трусова возненавидела спорт из-за серебряной медали. Западные журналисты и эксперты не остались в стороне от событий.
Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась по поводу Александры Трусовой и достижения: фигуристка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков.
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«Нэтан Чен на прошлой неделе приземлил пять квадов. Александра Трусова только сегодня приземлила пять четверных. При любом восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», – написала Бреннан в твиттере.
Пекин-2022
«Ненавижу фигурку! Никогда не выйду на лед!» Истерика Трусовой
Фигуристка Эшли Вагнер считает, что Камила Валиева вообще не должна была выходить на лед, но американке искренне жаль российскую спортсменку.
«Это момент, когда мы искренне должны сказать – этот бедный ребенок. Ее не следовало ставить в такое положение. Она не должна была выходить на лед, она не должна была оказаться в положении, когда она стала олицетворять проблему более серьезную, чем она сама», – написала Вагнер в твиттере.
Канадская фигуристка Меган Дюамель поиронизировала над реакцией Трусовой после завоевания серебряной медали.
«То, как Трусова оттолкнула Тутберидзе, когда Этери попыталась ее обнять…. В этом все. Мне нравится острый настрой Трусовой», – написала Дюамель.
Бронзовый призер Олимпийских игр Адам Риппон не впечатлился эмоциональными итогами произвольной программы.
«Какое дерьмовое шоу, о, боже», – заявил Риппон.
Американский фигурист Джонни Вейр, напротив, впечатлился увиденным
«Это были самые необычные и душераздирающисоревнования, которые я видел во всей своей жизни», – сказал Вейр.
Золотую медаль завоевала Анна Щербакова. После проката Александра Трусова не смогла сдержать слез и накричала на тренеров.
Как прошли соревнования? Всеми нюансы можно отследить в нашей текстовой трансляции.
Пекин-2022
⚡️⚡️⚡️Щербакова – чемпионка Игр, Валиева – без медали
Пекин-2022
Трусова – 1-я фигуристка, прыгнувшая 5 четверных
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