Камила Валиева осталась без медали в личном турнире Олимпиады, Александра Трусова возненавидела спорт из-за серебряной медали. Западные журналисты и эксперты не остались в стороне от событий.

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась по поводу Александры Трусовой и достижения: фигуристка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков.

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«Нэтан Чен на прошлой неделе приземлил пять квадов. Александра Трусова только сегодня приземлила пять четверных. При любом восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», – написала Бреннан в твиттере.

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Фигуристка Эшли Вагнер считает, что Камила Валиева вообще не должна была выходить на лед, но американке искренне жаль российскую спортсменку.

«Это момент, когда мы искренне должны сказать – этот бедный ребенок. Ее не следовало ставить в такое положение. Она не должна была выходить на лед, она не должна была оказаться в положении, когда она стала олицетворять проблему более серьезную, чем она сама», – написала Вагнер в твиттере.

Канадская фигуристка Меган Дюамель поиронизировала над реакцией Трусовой после завоевания серебряной медали.

«То, как Трусова оттолкнула Тутберидзе, когда Этери попыталась ее обнять…. В этом все. Мне нравится острый настрой Трусовой», – написала Дюамель.

Бронзовый призер Олимпийских игр Адам Риппон не впечатлился эмоциональными итогами произвольной программы.

«Какое дерьмовое шоу, о, боже», – заявил Риппон.

Американский фигурист Джонни Вейр, напротив, впечатлился увиденным

«Это были самые необычные и душераздирающисоревнования, которые я видел во всей своей жизни», – сказал Вейр.

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