Камила Валиева осталась без медали в личном турнире Олимпиады, Александра Трусова возненавидела спорт из-за серебряной медали. Западные журналисты и эксперты не остались в стороне от событий.
Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась по поводу Александры Трусовой и достижения: фигуристка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков.
«Нэтан Чен на прошлой неделе приземлил пять квадов. Александра Трусова только сегодня приземлила пять четверных. При любом восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», – написала Бреннан в твиттере.
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Фигуристка Эшли Вагнер считает, что Камила Валиева вообще не должна была выходить на лед, но американке искренне жаль российскую спортсменку.
«Это момент, когда мы искренне должны сказать – этот бедный ребенок. Ее не следовало ставить в такое положение. Она не должна была выходить на лед, она не должна была оказаться в положении, когда она стала олицетворять проблему более серьезную, чем она сама», – написала Вагнер в твиттере.
Канадская фигуристка Меган Дюамель поиронизировала над реакцией Трусовой после завоевания серебряной медали.
«То, как Трусова оттолкнула Тутберидзе, когда Этери попыталась ее обнять…. В этом все. Мне нравится острый настрой Трусовой», – написала Дюамель.
Бронзовый призер Олимпийских игр Адам Риппон не впечатлился эмоциональными итогами произвольной программы.
«Какое дерьмовое шоу, о, боже», – заявил Риппон.
Американский фигурист Джонни Вейр, напротив, впечатлился увиденным
«Это были самые необычные и душераздирающисоревнования, которые я видел во всей своей жизни», – сказал Вейр.
Золотую медаль завоевала Анна Щербакова. После проката Александра Трусова не смогла сдержать слез и накричала на тренеров.
Как прошли соревнования? Всеми нюансы можно отследить в нашей текстовой трансляции.
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