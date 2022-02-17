Российская фигуристка Александра Трусова объяснила бурную реакцию после проката произвольной программы и завоевания серебряной медали. Девушка заплакала и заявила, что ненавидит фигурное катание.

«Я рада, что сделала пять четверных. Результат сами видели, сами знаете. Результатом я недовольна, собой довольна. Я никогда не выйду на лед? Посмотрим. Ни к кому не поменялось отношение. Все нормально. Почему плачу? Я нахожусь уже три недели без мамы и без собак. Потому и плачу», – сказала Трусова.

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«Сегодня, конечно, сказала на эмоциях. Про чемпионат мира дальше подумаю и решу, что делать», – добавила фигуристка.

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