Духовник олимпийской сборной России, священник Андрей Алексеев, не планировал переводить фигуристку Камилу Валиеву в православие, когда беседовал с ней, а разговор свидетельствует о дружбе и взаимной поддержке конфессий в стране. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

«Наш священник побеседовал с Камилой Валиевой в момент, когда ей было крайне тяжело. Я думаю, что это прекрасный пример. Он не собирался ее перевести в нашу веру. Тем не менее беседа с духовным человеком как с отцом была для нее важна. Она, по сути дела, ребенок, и кто может ее поддержать? Человек мудрый, который обладает опытом. То, что к священнику могут подойти представители других конфессий, – это важный пример нашей взаимной поддержки и дружбы, который существует между нашими традиционными религиями», – сказал митрополит.

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Ранее Андрей Алексеев рассказал, что пообщался с Валиевой перед решением CAS по ее делу. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов выразил недоумение по поводу того, что на Олимпиаде не присутствует других духовенств традиционных религий России, кроме православного священника.

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