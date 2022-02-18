Завершать программу фигуристов на Олимпиаде в Пекине выпало спортивным парам – они исполнят короткую программу 18 февраля, а произвольную – 19-го. При упоминании женского одиночного катания на ум сразу приходит имя тренера Этери Тутберидзе, мужского – Алексея Мишина, а парное катание неразрывно связано с тренерским талантом и авторитетом Тамары Москвиной.

В Китай она привезла два молодых, но уже зарекомендовавших себя на международном уровне дуэта – действующих чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также чемпионов Европы 2020 года Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые являются претендентами на награды самого высокого достоинства. В прошлые же три олимпийских цикла самыми известными учениками именитого тренера были Юко Кавагути и Александр Смирнов.

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Юко Кавагути и Александр Смирнов Фото: Getty Images

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Российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути – яркое воплощение того, как рушатся барьеры между странами ради любимого дела. Учиться у Тамары Николаевны Москвиной было ее детской мечтой – японку завораживало катание советских фигуристов. Но чтобы она осуществилась, необходимо было резко изменить свою жизнь, что Юко и сделала, не раздумывая. В 2006 году она встала в пару с Александром Смирновым.

«Для меня это не было большой переменой. Тамара Николаевна Москвина всегда была кумиром. Я уважаю ее как тренера, но прежде всего как человека. Я хочу быть рядом с ней до конца, хочу во всем равняться на нее. Это была моя мечта. Ради нее я уехала из Японии», – делилась воспоминаниями о начале сотрудничества Юко.

Путь к олимпийской мечте не был легким. Кавагути и Смирнов готовились к Ванкуверу-2010, но паре нужно было не только быть конкурентоспособной на международном уровне – следовало получить для Юко российское гражданство и допуск от японской стороны. По правилам МОК, спортсмен имеет право выступать на Играх под флагом страны только в том случае, если он гражданин государства не менее трех лет, а Кавагути получила российский паспорт в декабре 2008 года. Олимпийский комитет Японии дал добро, но скольких нервов это стоило, знает только сама спортсменка.

В 2022 году в Пекине внимание любителей фигурного катания было приковано к одиночнице Александре Трусовой и ее нестабильным тройному акселю и пяти четверным в произвольной. Раздавались голоса, что ей следовало облегчить программы, сделать двойной аксель в короткой, потом чисто пару четверных в произвольной, что гарантировало бы медаль. Но все ли так просто?

Александра Трусова Фото: Getty Images

Перед Ванкувером Юко с Александром готовили элемент ультра-си – четверной выброс, который в последний момент заменили в произвольной программе тройным. Фигуристы остались четвертыми на Олимпиаде, хотя шли после выступления в короткой третьими за китайцами Сюэ Шень/Хунбо Чжао и немцами Аленой Савченко/Робином Шолковы – они пропустили вперед вторую китайскую пару Цин Пан/Цзянь Тун. Программа получилась с ошибками – не в последнюю очередь потому, что фигуристы отошли от намеченного плана. В этом призналась сама Юко.

«Мы оба на разминке готовили четверной, но в последний-последний момент нам сказали делать тройной. Наверное, не смогла переключить быстренько свою голову на тройной», – рассказала расстроенная Кавагути.

Москвина расценила четвертое место как поражение: впервые в российской истории парники остались не только без золота, но и вовсе без медалей.

Выброс Юко Кавагути и Александра Смирнова, Ванкувер-2010 Фото: Getty Images

«Я очень сожалею. Мне очень, очень жаль, что все получилось так, как получилось. Сегодня у нас реально могла бы быть медаль. Мы не планировали его делать, четверной выброс. В таких серьезных соревнованиях ставить первым элементом самый сложный – слишком большой риск. Потом могла последовать просто лавина ошибок. Правда, хотя сейчас мы четверной и не делали, все равно получилось не все. На данном этапе, ребята просто не были в том состоянии, чтобы сделать все запланированные элементы. Я считаю, наше сегодняшнее четвертое место – это поражение», – подытожила Москвина выступление в Ванкувере.

Но Юко с Александром при поддержке тренера не опустили рук, пережили досадную неудачу и вступили в новый олимпийский цикл с надеждами на Сочи – в 2007 году стало известно, что Игры примет Россия. Но и этой задумке не суждено было сбыться. В начале олимпийского сезона-2013/14 во время Мемориала Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, Александр получил травму колена. Был диагностирован разрыв связки надколенника, потребовалась операция. Это просто отчаянное невезение – турнир предназначался для обкатки программ и не подразумевал ни малейшей серьезной конкуренции.

В результате, фигуристам пришлось пропустить все намеченные соревнования, в том числе и Олимпиаду в Сочи. Юко на тот момент было уже 32 года, поэтому еще на один олимпийский цикл фигуристы не остались, завершив карьеру в 2017-м, хотя сперва заявляли о готовности попытаться отобраться в Пхёнчхан.

Тамара Москвина, Юко Кавагути, Александр Смирнов Фото: Getty Images

«До начала чемпионата Европы старался форсировать восстановление после травмы, мечтая выступить в Сочи. Когда стало понятно, что риск может привести к инвалидности, стали полностью следовать рекомендациям медиков. Хотя Юко уже за 30, выглядит она на 18. Не собирается бросать нас и тренер Тамара Москвина. Если удастся избежать травм, постараемся составить конкуренцию российским дуэтам в борьбе за путевки на Олимпиаду-2018», – рассказывал о планах Смирнов в марте 2014 года.

Не получилось. Тем не менее, карьеру нельзя расценить неуспешной – Юко с Александром дважды становились чемпионами Европы и имеют две бронзы чемпионатов мира. А 80-летняя неувядающая Тамара Николаевна Москвина, воспитавшая олимпийских чемпионов Елену Валову/Олега Васильева, Наталью Мишкутенок/Артура Дмитриева, Оксану Казакову/Артура Дмитриева и Елену Бережную/Антона Сихарулидзе, ведет новых учеников к олимпийским вершинам.

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