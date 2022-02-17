Родители Олимпийской чемпионки Анны Щербаковой поделились впечатлениями от выступления дочери.
«Я не смотрела прокат, еще даже ничего не читала. Мне написал муж. Сейчас все звонят, поздравляют. Я безумно рада! И за Аню, и за Сашу. Девочки к этому очень долго шли. Они обе заслужили. Все молодцы», – сказала мама Щербаковой, Юлия.
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«Сейчас у нас некоторая растерянность, как всегда, никто не ждал. Верила ли Аня сама в это, лучше спросить у нее. Что будет, когда она приедет домой, не знаю, мы пока ничего не планировали», – добавил Станислав Щербаков.
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