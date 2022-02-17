Британский телеведущий Пирс Морган раскритиковал российское женское одиночное катание на Олимпиаде в Пекине. Мужчина отреагировал на слова журналистки Джулии Стюарт-Бинкс, которая выразила обеспокоенность психологическим состоянием Камилы Валиевой.

«Тренеры оказали ей медвежью услугу и сделали пешкой в борьбе за успех. Ее выбросят, после чего перейдут к следующему ребенку», – написала Стюарт-Бинкс.

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«100%. Это спонсируемое Россией издевательство над детьми. Организаторы Олимпиады, к сожалению, стали соучастниками», – ответил Морган.

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