Британский телеведущий Пирс Морган раскритиковал российское женское одиночное катание на Олимпиаде в Пекине. Мужчина отреагировал на слова журналистки Джулии Стюарт-Бинкс, которая выразила обеспокоенность психологическим состоянием Камилы Валиевой.
«Тренеры оказали ей медвежью услугу и сделали пешкой в борьбе за успех. Ее выбросят, после чего перейдут к следующему ребенку», – написала Стюарт-Бинкс.
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«100%. Это спонсируемое Россией издевательство над детьми. Организаторы Олимпиады, к сожалению, стали соучастниками», – ответил Морган.
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Срыв Валиевой никто не ожидал. Но это было закономерно
Что сказали другие представители иностранных медиа? Многие не в восторге от итогов фигурного катания на ОИ.
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