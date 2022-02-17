Спортивный арбитражный суд подтвердил, что запрещенное вещество могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, которое принимает ее дедушка. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS.

«Представители спортсменки заявили, что она не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям. Наиболее вероятно, запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», – гласит текст заявления.

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