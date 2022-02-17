Спортивный арбитражный суд подтвердил, что запрещенное вещество могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, которое принимает ее дедушка. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS.
«Представители спортсменки заявили, что она не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям. Наиболее вероятно, запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», – гласит текст заявления.
Ad
Камилу Валиеву допустили до личного турнира, но фигуристка не попала на пьедестал. Объясняем, почему ее срыв никто не ожидал, но это было закономерно.
Пекин-2022
Журналист – о Валиевой: «Спонсируемое Россией издевательство»
Александра Трусова сделала пять квадов, но этого не хватило для золота. Почему фигуристка проиграла Анне Щербаковой?
Пекин-2022
Срыв Валиевой никто не ожидал. Но это было закономерно
Пекин-2022
«Закончился этот ад». Медведева и Загитова поддержали Валиеву
Реклама
Ad
Реклама
Ad