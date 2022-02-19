Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал тренером, но не привез учеников в Пекин – Александра Трусова вернулась к Этери Тутберидзе. Но другие молодые коучи, включая бывших соперников русского чемпиона, приехали на Игры-2022.

Кажется, они сами только вчера выходили на лед и поднимались на пьедестал. А теперь делятся опытом со спортсменами, ставят программы и поддерживают перед прокатом.

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Максим Траньков (Евгения Тарасова и Владимир Морозов)

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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года (в личных и командных соревнованиях), чемпион мира 2013 года, двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2011, 2012), четырехкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2014, 2016) и трехкратный чемпион России (2011, 2013, 2016).

Пик карьеры Транькова – выступления с Татьяной Волосожар, которая позже стала его женой. Первым триумфальным стал сезон-2012/13 – они тренировались под руководством Нины Мозер. Достигнуты высшее качество и сложность, включая два разных тройных прыжка. Тогда впервые судьи поставили высший четвертый уровень сложности абсолютно за все элементы, многие из которых оценены максимальной надбавкой за качество +3, а также практически максимальные оценки за компоненты девять из десяти баллов, что позволило выиграть все восемь соревнований, в которых они участвовали. Затем Волосожар и Траньков стали двукратными олимпийскими чемпионами Игр в Сочи.

Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Максим Траньков Фото: Getty Images

Максим Траньков в Пекин поехал как хореограф пары, а главный тренер – Этери Тутберидзе, к которой фигуристы обратились перед стартом сезона. О Транькове Евгения и Владимир отзываются очень тепло:

Максим не просто объяснял, разжевывал какие-то вещи, но и показывал их сам на льду. Это очень важно для спортсменов, потому что такие программы – это как хорошая и дорогая обувь, которую хочется сразу надеть и, не разнашивая, можно спокойно носить. Программы Макса очень удобные, потому что он ставит их, примеряя на себя.

Стефан Ламбьель (Денис Васильев, Сома Уно)

Ламбьель стал заниматься фигурным катанием в семь лет вслед за сестрой. Он быстро достиг успехов на детском и юниорском уровнях, а после 2000 года стал выступать и на взрослых турнирах. Уже в 17 лет швейцарский фигурист отправился на Олимпиаду-2002 и занял там 15-е место. В следующий олимпийский цикл Стефан добился главных успехов: дважды выиграл чемпионат мира, стал победителем финала Гран-при и завоевал серебро туринской Олимпиады. После он во второй раз выиграл финал Гран-при, но в 2008 году завершил карьеру из-за серьезной травмы. Но олимпийская мечта не оставляла фигуриста. Через год Стефан вернулся ради третьей Олимпиады в Ванкувере, где показал лучшие баллы в карьере, но стал лишь четвертым.

Ванкувер стал конечной точкой в карьере швейцарца. Он еще несколько лет выступал в различных шоу, а потом всерьез задумался о тренерской карьере. Для начала Ламбьель попробовал себя хореографом. Первой его работой стало показательное выступление под музыку из кинофильма «Амели» на сезон-2010/2011 для Дайсуке Такахаси. Стефан планировал поставить японцу и короткую программу, но в последний момент спортсмен передумал. В качестве хореографа Ламбьель работал с многими звездами фигурного катания: Каролиной Костнер, Юлией Липницкой, Сатоко Мияхарой и Елизаветой Туктамышевой.

Стефан Ламбьель и Шома Уно Фото: Getty Images

В Пекин Ламбьель приехал как главный тренер латвийского фигуриста Дениса Васильева и японца Сомы Уно. 36-летний специалист в восторге от новой работы, но понимает, что ему еще предстоит долгий и сложный путь к успеху:

Учусь не только быть тренером. Каждый человек, по моему мнению, ежедневно учится: и своей профессии, и просто продолжает становление как личность. Никто не знает всего. По крайней мере, я такого человека точно никогда не встречал. Даже самые великие тренеры продолжают учиться. Учусь и я, и надеюсь, что этот процесс никогда не закончится.

Уно завоевал в мужском одиночном катании серебро, Васильев стал 13-м после бронзы чемпионата Европы.

Адам Риппон (Мэрайя Белл)

С формальной точки зрения Адам – не самый успешный американский одиночник. Нэтан Чен в 22 года выиграл абсолютно все, Эван Лайсачек в этом возрасте победил в Ванкувере, обыграв Евгения Плющенко. Риппон же довольствовался скромной бронзой в командных соревнованиях в Пхёнчхане и успехами на юниорах. Зато медийно он гораздо востребованнее многих американских фигуристов. Победа на шоу «Танцы со звездами», роль в клипе Тейлор Свифт, конфликт с вице-президентом США и элемент, названный в его честь (риппон – прыжок с двумя руками над головой – Eurosport.ru) – таким списком может похвастать не каждый.

Фигурным катанием Адам стал заниматься из-за серьезных проблем со здоровьем. Никто и подумать не мог, что однажды парень, который родился глухим и очень ослабленным, выкарабкается и станет бронзовым призером Олимпиады. Впрочем, кроме олимпийской медали, у Риппона есть несколько курьезное золото чемпионата четырех континентов. После седьмого места он смог взлететь на первую строчку пьедестала благодаря чистому прокату и ужасному катанию соперников.

Адам Риппон и Мэрайя Бэлл Фото: Getty Images

В 2018 году Риппон не стал тянуть с объявлением о завершении карьеры и полностью окунулся в мир медиа. Раскрученный имидж ЛГБТ-иконы играл на руку бывшему фигуристу. Его шоу набирали огромное количество просмотров на ютьюбе, имя работало на него.

В олимпийский Пекин Адам Риппон приехал в качестве хореографа американской одиночницы Мэрайи Бэлл. На соревнованиях он успевает не только работать с фигуристкой, но и давать комментарии по поводу русских фигуристок:

Всей команды ОКР не должно быть здесь. Они эксплуатировали ребенка ради результатов и продолжают обманывать без каких-либо последствий. Тут нет справедливости. Я так зол. Женский турнир на Играх – полная ерунда. Это не настоящие соревнования, скорее всего, даже церемонии награждения не будет. Столько олимпийского опыта украдено у чистых спортсменов.

Сергей Вербилло (Виктория Сафонова)

Выступал в танцах на льду, катался с Анной Задорожнюк за сборную Украины. В сезоне-2008/2009 пара впервые в карьере выиграла национальный чемпионат (до этого они становились бронзовыми и два раза серебряными призерами). Затем дуэт стал восьмым на чемпионате Европы-2010 и вошел в сборную команду Украины на Олимпиаду-2010 в Ванкувере. Но на Играх не удалось зацепиться даже за топ-10, Вербилло и Задорожнюк стали 16-ми. Пара распалась, и Сергей решил завершить карьеру. Но сразу обозначил, что никуда из фигурного катания не уйдет – будет тренером. В 2016 году Вербилло поставил короткую программу российской фигуристке Анне Погорилой.

На Олимпиаду в Пекине Сергей Вербилло приехал в качестве хореографа Виктории Сафоновой. Девушка сменила спортивное гражданство и стала представлять Беларусь.

Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло Фото: Getty Images

Йорик Хендрикс (Луна Хендрикс)

Харизматичный парень из Бельгии выступал в мужском одиночном катании. О фигуристе с шекспировским именем узнали в 2007 году: на первенстве Бельгии среди юниоров 2008 года он стал вторым, а в следующем сезоне выиграл золотую медаль. В предолимпийский сезон, в 2013 году, завершил выступления главный конкурент Хендрикса, его соотечественник Кевин ван дер Перрен, и Йорик стал лидером сборной Бельгии. Но карьеру талантливого спортсмена постоянно преследовали тяжелые травмы. Ему удалось восстановиться лишь к чемпионату мира в Канаде, где он финишировал в числе двадцати лучших.

Это позволило Бельгии получить место на Олимпийских играх 2014 года. В Сочи на Олимпийских играх бельгийский фигурист расположился 16 месте, но выступлением был доволен. На Играх в Пхёнчхане Хендрикс улучшил баллы и показал 14-й результат, а в 2019 году завершил карьеру фигуриста. Но открыл для себя новое амплуа и стал тренером собственной сестры Луны, которая на Олимпийских играх в Пекине финишировала девятой. Еще Хендрикс работает с нидерландкой Линдси ван Зундрт, которая стала на Играх 16-й.

Йорик и Луна Хендрикс Фото: Getty Images

Андрей Лутай (Александра Фейгин)

У Андрея Лутая было все, чтобы стать новым Плющенко или Ягудиным: на талантливого прыгучего парня делал ставку Алексей Мишин. Но стать суперзвездой фигурного катания у Андрея не получилось. В 16 лет он дебютировал на чемпионате России, а первого громкого успеха добился спустя четыре года. На национальном первенстве в декабре 2006 года Лутай завоевал серебро, а на дебютном чемпионате Европы замкнул топ-5 и стал лучшим из русских. О нем заговорили как о надежде России на Олимпиаду в Ванкувере, но выйти на новый уровень у парня не получилось. Помешал и скандальный случай на этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде в ноябре 2009 года.

Тогда Лутай напился в американском баре. На вечеринке для участников турнира позволил себе лишнего, после чего попал в скандальную криминальную историю. Пьяного фигуриста задержали ночью за рулем чужого автомобиля. Американские медиа писали, что Андрей находился в окружении двух девушек и оказал сопротивление при аресте, в его крови обнаружили 0,19 промилле спирта. Дома его ждало жесткое, но справедливое решение федерации: вывод из состава сборной России и дисквалификация сроком на год. Позднее стало ясно, что пьяной выходкой в Лейк-Плэсиде Андрей лишил себя не только участия в Олимпиаде, но и продолжения карьеры в принципе. Тот самый этап Гран-при стал для него последним турниром.

В Пекин Лутай приехал как тренер болгарской фигуристки Александры Фейгин, которая стала предпоследней в итоговом протоколе.

Андрей Лутай Фото: Getty Images

Ашер Хилл (Мадлен Скизас)

В Пекине сейчас и канадский тренер одиночницы Мадлен Скизас. Ашер Хилл до 2015 года выступал в танцах на льду. Похвастаться грандиозными выступлениями на международной арене пара Ральф/Хилл не может, зато они становились первыми на национальном первенстве и в юниорах, и во взрослых. Карьера пары получилась не очень длинной и запоминающейся. Ашер нашел себя сначала в журналистике, а затем и в тренерском деле.

Харис Ральф и Ашер Хилл Фото: Getty Images

Дрю Микинс (Винсент Жоу, Карен Чен, Алиса Лю)

Микинс начал выступать в парном фигурном катании с Юлией Власов и стал чемпионом мира в 2006 году. Уже в следующем сезоне получил серьезную травму плеча и долго не мог кататься. В итоге пара распалась, Дрю объединился с Джессикой Роуз Паеч, но их самое высокое место – 10-е на чемпионате США. Микинс закончил со спортом и принялся тренировать, практически сразу весьма успешно. Под его руководством Мираи Нагасу выиграла бронзу командного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В Пекин Дрю привез сразу нескольких спортсменов: Винсента Жоу, Карен Чен и Алису Лю.

Дрю Микинс, Мирай Нагасу и Том Закрайчек Фото: Getty Images

Алексей Олейник (Иван Шмуратко)

Бывший танцор на льду выступал с Валерией Хайструк и представлял сборную Украины. В юниорах пара подавала большие надежды. В 2015 году они заняли 14-е место на чемпионате мира среди юниоров, а в 2016 – выиграли титул чемпионов Украины. Во взрослых соревнованиях не срослось: Хайструк и Олейник изредка попадали даже в двадцать лучших. Сезон-2016/17 стал для Хайструк/Олейник последним в профессиональной карьере. Алексей через два года присоединился к тренерскому штабу.

Валерия Хайструк и Алексей Олейник Фото: Getty Images

В Пекине выступил подопечный Олейника, одиночник Иван Шмуратко – по итогу соревнований он стал 24-м.

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