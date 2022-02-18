ВАДА не расцинило доказательства невиновности Камилы Валиевой достаточными, сообщается в мотивировочной части решения CAS: представители фигуристки заявили на заседании, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в ее организм бытовым путем, так как его принимал дедушка Камилы, который доставлял ее на тренировки.

«Спортсменка не представила независимых или документальных доказательств того, что ее дедушка принимал триметазидин. Не имеется ни доказательств покупки им препарата, ни рецептов врача. Нет научных доказательств того, что концентрация обнаруженного в пробе триметазидина может быть достигнута случайным воздействием препарата», – приводится позиция ВАДА в пункте 78 мотивировочного решения CAS.

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Напомним, положительная допинг-проба была сдана 25 декабря во время проведения чемпионата России.

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