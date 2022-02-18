Президент МОК Томас Бах рассказал, что он думает о ситуации с Камилой Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест в декабре 2021 года.

«Стоит сказать, вчера я был крайне обеспокоен, когда смотрел соревнования по телевизору. Валиева столкнулась с большим давлением. Я сам был спортсменом, поэтому кое-что об этом знаю. Но такое сильное давление – за пределами моего понимания. Даже не знаю, каково это для 15-летней фигуристки. И видеть то, как она сражалась, как пыталась собраться и закончить программу... Язык ее тела говорил, что это огромный стресс. Вероятно, она предпочла бы покинуть лед и, по возможности, оставить эту историю в прошлом.

Ad

Затем я видел, как ее с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить ее и попытаться помочь, вокруг нее царила атмосфера холода. Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным. Все это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», – заявил Бах на пресс-конференции.

Пекин-2022 ВАДА не посчитало достаточными доказательства невиновности Валиевой 3 ЧАСА НАЗАД

Источник: Reuters.

Пекин-2022 CAS: вещество могло попасть в организм Валиевой из-за дедушки 10 ЧАСОВ НАЗАД