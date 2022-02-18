Всемирное антидопинговое агентство разместило на сайте официальное заявление, касающееся решения Спортивного арбитражного о допуске Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. CAS вменяется в вину нарушение правил кодекса ВАДА.

«Комиссия проигнорировала четкие и понятные правила кодекса ВАДА, которые касаются снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в том, что относится к «защищенным персонам», сделав так, что обязательные требования перестали таковыми являться. Кодекс содержит другие правила. Изменение кодекса, позволяющее «защищенным персонам» участвовать в соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде», – указывается в заявлении.

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Также в ВАДА заявили, что ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой лежит на РУСАДА. «К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет для тестирования образца, несмотря на то что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой COVID-19 среди ее сотрудников», – говорится в заявлении ВАДА.

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