Соревнования одиночниц на Олимпиаде завершились, но медиаполе полыхает до сих пор. Четвертое место Камилы Валиевой воспринимается комментаторами и экспертами как мировая трагедия, в интервью регулярно встречаются мнения, что 15-летнюю фигуристку «травили», «убили» и «уничтожили».

«Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира!» – крик души Андрея Журанкова, который комментировал прокаты на «России-1».

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«Бедная девочка... ВАДА и прочие, кто устроил травлю Камилы и довел ее до таких нервов, должны ответить за это. Сволочи…» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

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«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», – сказала Татьяна Тарасова.

Камила Валиева Фото: Getty Images

«Это трагедия! То, что они устроили – это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить», – припечатал Александр Жулин.

«Ни один взрослый не выдержит такого натиска. Того, что сделали с девочкой. Конечно, она настолько измучена психологически!», – резюмировала Елена Буянова.

Звучит совершенно душераздирающе, но только Журанков и Конов пояснили, кого считают виноватыми в ситуации Валиевой. Оказалось, это спортивные чиновники (видимо, международные – не Станислав же Поздняков и не Александр Горшков?) и ВАДА. Такие мнения имеют право на жизнь, как и любые другие, но не выдерживают никакой критики. Как именно фигуристку травило ВАДА, которое вообще ни при чем? Ведь о положительной пробе проинформировало РУСАДА, которое действовало строго по протоколу.

А чем провинились международные чиновники? МОК, ISU и ВАДА подали логичную апелляцию в CAS, когда РУСАДА отменило первоначальное отстранение Валиевой. По их мнению, фигуристка с открытым допинг-кейсом не может соревноваться в олимпийском турнире. Звучит здраво, не так ли? Спортивный арбитражный суд посчитал, что может, хотя будь Камила на три месяца старше (16 ей исполнится 26 апреля), временное отстранение никто бы не оспаривал. Может быть, травля – вот это?

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Даниил Глейхенгауз Фото: Getty Images

По мнению спикеров – возможно. Но разве это ВАДА и международные чиновники заставили Камилу идти в одиночестве через толпу журналистов, накинув на лицо капюшон? Разве ВАДА и международные чиновники выговаривали спортсменке за ошибки в произвольной программе в тот момент, когда ее нужно было просто по-человечески утешить? Разве по вине ВАДА и международных чиновников в организме фигуристки оказался запрещенный препарат?

Поддержка Валиевой стала делом государственной важности. Бюджетники получили рассылки о необходимости привлечения детей в коллективные флешмобы, возвеличивающие Камилу высказывания появились у популярных блогеров в инстаграме и тиктоке, в Москве – билборды «Камила, мы с тобой». Не остался в стороне даже Роскосмос, где до допинг-кейса (именно до допинг-кейса – не до Олимпиады) вряд ли слышали о существовании фигуристки Камилы Валиевой. 15-летнюю девушку выставили как символ войны против вражеского Запада – и она ожидаемо не справилась.

Возможно, ОКР, национальной федерации и штабу Тутберидзе было гуманнее снять Камилу с личных соревнований, несмотря на допуск. Снять, посадить на самолет до Москвы и отправить домой к маме и любимому дедушке, который взял на себя всю вину за допинговый прокол внучки. Мир не увидел бы ее слез, душераздирающие кадры не стали бы достоянием общественности. Все было в руках именно российской стороны – тогда Валиевой не пришлось бы переживать это так называемое «убийство».

Со стороны официальных лиц должны звучать совсем другие речи – а именно о том, что Россия скрупулезно разберется в допинговом деле, установит, как вещество триметазидин оказалось у Валиевой, и накажет виновных. Но фраз о том, что Россия против допинга, не звучит. Совсем наоборот – все напоминает государственную поддержку допинга, за которую после скандала в 2014-м поплатились флагом и гимном.

В версию с дедушкой ВАДА уже не поверило, о чем говорится в пункте 78 мотивировочного решения CAS: «Спортсменка не представила независимых или документальных доказательств того, что ее дедушка принимал триметазидин. Не имеется ни доказательств покупки им препарата, ни рецептов врача. Нет научных доказательств того, что концентрация обнаруженного в пробе триметазидина может быть достигнута случайным воздействием препарата».

Камила Валиева Фото: Getty Images

«Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине», – заявил глава МОК Томас Бах, который призвал расследовать дело и не верит в полную вину Валиевой. Разве это травля?

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