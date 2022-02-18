Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвел итоги женского личного турнира на Олимпиаде в Пекине и признался, что поставил в букмекерской конторе ставку на победу Анны Щербаковой, что принесло ему хорошую прибыль.

«Щербакова – лучшая, Трусова – гений, Валиева – герой. Саша сделала пять четверных! С ошибочками, помарочками, недокрутиками – пусть! Все равно контент бешеный! Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнется с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили ее на четвертое место. Камилу очень жаль. В Пекине на наших глазах сделали все, чтобы ее сломать... А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться – перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный – 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму – несколько миллионов рублей.

Ad

Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причем задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет. Я вспоминал 2002-й, свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал – и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро.

Пекин-2022 ВАДА: «CAS нарушил антидопинговый кодекс при допуске Валиевой» 3 ЧАСА НАЗАД

В общем, решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились», – рассказал Плющенко.

Пекин-2022 Бах: «Ближайшее окружение встречало Валиеву с неимоверным холодом» 5 ЧАСОВ НАЗАД