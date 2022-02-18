Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась в ответ на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о жестоком обращении тренеров с Камилой Валиевой.
Бах на пресс-конференции отметил, что был потрясен тем, как холодно встретили Валиеву тренеры после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине, и посчитал, что такое поведение окружения не дает уверенности в будущем фигуристки. МОК пообещал выяснить, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком, чтобы наказать виновных самым суровым образом.
Ad
«Хочется сказать ему лишь одно: вы на себя посмотрите! Кто все это начал?» – возмутилась Тарасова.
Пекин-2022
Плющенко: «Поставил на победу Щербаковой, выиграл пару миллионов»
Президент МОК Томас Бах: «Ближайшее окружение встречало Камилу Валиеву с неимоверным холодом»
Срыва Камилы Валиевой никто не ожидал. Но это было закономерно
Источник: «Р-Спорт».
Пекин-2022
ВАДА: «CAS нарушил антидопинговый кодекс при допуске Валиевой»
Пекин-2022
Бах: «Ближайшее окружение встречало Валиеву с неимоверным холодом»
Реклама
Ad
Реклама
Ad