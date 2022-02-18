Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась в ответ на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о жестоком обращении тренеров с Камилой Валиевой.

Бах на пресс-конференции отметил, что был потрясен тем, как холодно встретили Валиеву тренеры после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине, и посчитал, что такое поведение окружения не дает уверенности в будущем фигуристки. МОК пообещал выяснить, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком, чтобы наказать виновных самым суровым образом.

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«Хочется сказать ему лишь одно: вы на себя посмотрите! Кто все это начал?» – возмутилась Тарасова.

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