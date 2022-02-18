Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил, что российскую фигуристку Камилу Валиеву представят к государственной награде.
15-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что в ее допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После долгих разбирательств Валиеву допустили к участию в личных соревнованиях, где она заняла четвертое место.
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«Камила – уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Ее неудачи – это результат того давления, которое на нее было оказано. Мало кто справится с этим. Мы обязательно ждем и встретим Камилу, как олимпийскую чемпионку. Сегодня с министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде», – сказал Свищев.
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Валиеву никто не травил. Российская сторона ведет себя неправильно
Валиева не справилась с личными соревнованиями – в этом обвинили ВАДА и международных чиновников. Объясняем, почему российская сторона изначально ведет себя неправильно в этой истории.
Срыва Камилы никто не ожидал. Но это было закономерно – и вот по какой причине.
Источник: «РБ Спорт»
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