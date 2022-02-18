Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

За свое выступление китайский дуэт получил 84,41 балла, что стало новым мировым рекордом. На втором месте российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые получили от судей 84,25 балла. Тройку замыкает еще один дуэт из России – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, прокат которых был оценен на 82,76 балла.

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы идут четвертыми – российская пара получила за свое выступление 78,59 балла. Произвольные программы дуэты предстаят в субботу, 19 февраля. Соревнования начнутся в 14:00 по московскому времени.

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