Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, случаются ли у нее такие истерики, как у Александры Трусовой после серебра в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Болельщикам сложно представить, чтобы Анна орала о том, как она ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед.

«На самом деле я тоже очень эмоциональный человек. И на тех же тренировках всегда очень сильно меняется настроение. После каждой неудачной попытки могу расстроиться. После неудачной тренировки, приходя домой, у меня тоже часто случается выплеск эмоций. Бывает череда неудачных тренировок, все время держишь все в себе, в какой-то момент все равно выплескиваются эти эмоции.

Ad

Но, мне кажется, я никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы оставить фигурное катание. Если какие-то мимолетные мысли… Я никогда не рассматривала всерьез возможность действительно закончить или оставить это дело. Но, конечно, какие-то тяжелые моменты эмоциональные бывают. В этот момент поддерживают родители, чаще всего они могут выслушать мои эмоциональные всплески, – заявила Щербакова в эфире Первого канала.

Пекин-2022 Плющенко: «Поставил на победу Щербаковой, выиграл пару миллионов» 17 ЧАСОВ НАЗАД

Мечту Александры Трусовой убили на Олимпиаде в Пекине. Почему она проиграла Анне Щербаковой, прыгнув пять четверных?

Пекин-2022 Срыв Валиевой никто не ожидал. Но это было закономерно ВЧЕРА В 17:22