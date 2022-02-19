Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что не уверен в высокой оценке его вклада в подготовку к Олимпиаде в Пекине со стороны серебряного призера в личном турнире Александры Трусовой.

«Хвалить себя и свой штаб не буду. Мы старались развивать фигуристку. Меняли технику, в частности, вход в группировку. Старались ставить интересные программы. Дало ли это что-то Саше, нужно спросить у нее. Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал», – отметил Евгений.

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Напомним, что Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, а 1 мая 2021-го Евгений объявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой, которая вернулась к прежним тренерам.

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