Первый тренер фигуристки сборной России Камилы Валиевой Ксения Иванова рассказала о воспитании будущей олимпийской чемпионки-2022 в командном первенстве.

«Камила мне запомнилась как не по годам взрослый ребенок. Она все схватывала на лету. Зная, как много в нее вкладывается мама, я понимала, что из нее может вырасти большой фигурист», – сообщила Иванова.

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Она добавила, что на тренировках рассказывала маленьким ученицам о ледовой фее, которая исполняет записанные на бумаге желания. Ксения сохранила бумажку Валиевой. «Ледовая фея. Я хочу, чтобы у меня все получилось в программе. Валиева Камила», – написала будущая фигуристка национальной команды.

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Золото Валиевой в командном первенстве Олимпиады-2022 остается под вопросом из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного триметазидина. В личном турнире Камила выиграла короткую программу, но допустила два падения в произвольной и осталась на четвертом месте по итогам двух прокатов.

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