Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал итоги личных соревнований в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх-2022. Золотую медаль в Пекине взяла Анна Щербакова, серебро – у Александры Трусовой, лидер после короткой программы Камила Валиева осталась на четвертой позиции.

«Не знаю, поверят ли мне Камила [Валиева] и Саша [Трусова], но в их возрасте спортивная жизнь только начинается. Убежден, что эти фигуристки – не однодневки, о которых забудут сразу же после единственной олимпийской победы. У них есть и заложенная техническая база, и возможность предстать в новых образах, и мотивация.

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Думаю, нет, Щербакова не продолжит спортивную карьеру после олимпийского триумфа. Но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни», – сказал Плющенко.

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