Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что не стоит забывать о необходимости внутреннего расследования ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, сданной 25 декабря на чемпионате России. Потому что медали за командный турнир еще не вручены, и американцы всерьез претендуют на олимпийское золото.

«Расследование Валиевой только начнется, потому что в самом Пекине была выездная платформа CAS. Она быстро решает очень короткие вопросы в формате: да-да или нет-нет. Медали-то за командные соревнования не вручили – не надо об этом забывать. Это касается не только наших спортсменов: американцы больше остальных заинтересованы в получении наград, на которые, как им кажется, они имеют право претендовать.

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Расследование только начнется, все еще впереди. Нашей главной задачей является не только встретить и поздравить, гордиться, но и провести серьезное внутреннее расследование. Дальше так нельзя. Боюсь, что выводы будут не только увеличить возраст – это и так ясно. Вопрос только в том, поднимут до 16 или 17. То, что это будет сделано – сто процентов. Боюсь, что могут быть и более серьезные решения», – заявила Роднина.

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