Фигуристка сборной России Анна Щербакова прокомментировала продолжение карьеры после золотой медали в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Я поняла, что фигурное катание станет делом жизни, когда стала старше. Больше всего повлиял переход в группу к Этери Георгиевне (Тутберидзе). До этого я каталась в группе Оксаны Булычевой, Юлии Красинской, которые меня поздравили сейчас с победой.

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Я им тоже очень благодарна, потому что помню тренировки с ними в детский мой период, когда все в удовольствие. Они меня многому научили и привили любовь к тренировкам, к фигурному катанию. Тогда просто меня приводили, я занималась, мне нравилось, я никогда не задумывалась о будущем.

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Дальше с переходом к Этери Георгиевне решение принимали родители, и в первый год тренировок я осознала, что фигурное катание – профессия. Если я сейчас ее выбираю, то это не просто развлечение. Это хорошо, что мне нравится кататься, но теперь я должна относиться к этому более серьезно – в настроении я или нет, я должна отработать тренировку на полную.

Анна Щербакова, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

<…> Сложно представить, что я уже могу остановиться на данный момент. Я не люблю загадывать вперед и давать какие-то обещания или что я точно планирую, но могу просто сказать, что не готова пока заканчивать с фигурным катанием. Мне это нравится, я буду просто дальше стараться, тренироваться, и посмотрим», – сказала Щербакова в эксклюзивном интервью Первому каналу.

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