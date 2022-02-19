Фигуристы сборной США подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за отмены церемонии награждения командного первенства зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Американцы требуют, чтобы им вручили серебряные медали за второе место в командном турнире Олимпиады. Церемонию отменили из-за положительного допинг-теста фигуристки сборной России Камилы Валиевой, взявшей золото в составе русской национальной команды.
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Адвокаты фигуристов из США написали письмо президенту МОК Томасу Баху и призывали провести награждение до церемонии закрытия Игр-2022, которое пройдет в воскресенье, 20 февраля. На личной встрече Бах предлагал американским спортсменам вручить памятные олимпийские факелы, пока дело о допинге Валиевой не подойдет к концу.
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«Собственные правила МОК требуют, чтобы церемонии вручения медалей проходили по завершении каждого спортивного события», – говорится в письме атлетов сборной США. Их адвокаты выразили надежду, что МОК пересмотрит решение, но из-за срочности подали апелляцию в CAS.
Сборная США, командные соревнования, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
В Спортивном арбитражном суде подтвердили, что приняли апелляцию американцев и экстренно рассмотрят дело в субботу, 19 февраля, вечером.
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Источник: Associated Press
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