Фигуристы сборной России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль среди спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Они набрали в произвольной программе 155 балла и 239,25 балла по сумме двух прокатов.

Бронза – у еще одного русского дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Судьи оценили их второй прокат на 154,95 балла, итоговый результат – 237,71 балла.

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Олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в парном катании стали китайцы Суй Венцзин и Хан Конг. Они подтвердили лидерство после короткой программы и получили от арбитров 155,47 балла за произвольную и 239,88 балла в сумме. Четвертыми остались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из сборной России с суммарными оценками 220,50 балла.

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Сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачет Олимпиады-2022. У русских фигуристов помимо двух наград в парах золотов командном первенстве и победа Анны Щербаковой у девушек, а также два серебра Александры Трусовой в женском турнире и Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым в танцах на льду.

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