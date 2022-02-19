Фигурнокатательная программа на Олимпиаде закончилась. У России – два золота, причем одно, командное, пока под вопросом из-за допинг-кейса Камилы Валиевой. Последним видом было парное катание – главное для китайских организаторов, чья пара, Суй Вэньцзин и Хань Цун, претендовала на золото.

Россию представляли три топовые пары: действующие чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, их напарники по тренировочной группе Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, после прошлого сезона перешедшие в группу Этери Тутберидзе.

Ad

Китайские фигуристы выиграли – не сказать, что непредсказуемо. У Суй и Ханя были все титулы, кроме олимпийского, и домашние Игры должны были исправить недоразумение. Китайские фигуристы могли побеждать еще четыре года назад в Пхёнчхане, но не перекрыли бенефис великой Алены Савченко.

Пекин-2022 «Ни хера не поняла». Языковой барьер Мишиной и журналистки 08/02/2022 В 09:37

В произвольной программе Суй и Хань блестяще исполнили четверной подкрут (элемент ультра-си в парном катании), но партнерша ошиблась на тройном сальхове. Однако лишний оборот в подкруте и сложнейший тодес позволили отыграть важнейшие баллы – и китайцы расположились выше Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на 0,53 балла. Третьи – лидеры сезона Мишина и Галлямов, чья сложнейшая техническая база не позволила подняться выше бронзы, хотя была выкатана безошибочно.

Четвертыми остались Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и выразили недовольство судейством – фигуристов не устроило ни собственное место, ни расположение первого и второго.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Getty Images

«Когда увидели оценки, испытали шок. 141 балл за произвольную мы набирали еще три года назад, когда только вышли из юниоров. Считаем, что нам не просто недодали сегодня, а позорно недодали. Да, была одна помарка, но есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, почему за поддержку в короткой программе нам поставили третий уровень, а на чемпионате мира в Стокгольме за точно такое же исполнение этого элемента мы получили четвертый уровень? Причем и там, и здесь работали одни и те же судьи.

Почему они посчитали, что на Олимпиаде нужно оценивать фигуристов по-другому, мы не знаем. Для нас сегодня чемпионы – это Женя Тарасова и Володя Морозов. Да, китайцы выполнили сложнейшую четверную подкрутку, но при этом они грубо ошиблись на прыжке», – заявили спортсмены.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Getty Images

Бойкова и Козловский не впервые высказываются громко и ведут себя соответствующе. «Это наше место! В очередь!» – крикнул Козловский, выиграв у Мишиной Галлямова на Гран-при России 2020 года. Потом они уступили Мишиной и Галлямову на чемпионате мира, и Бойкова раздраженно сквозь зубы сказала сидевшей по правую руку Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». А потом забрала у второго тренера Артура Минчука свою и Козловского аккредитации, бросила одну Дмитрию и ушла из kiss and cry.

Наезды пары не были обоснованными в те разы – не стали обоснованными и сейчас. Бойкова и Козловский откатались с ошибками и не могли обогнать безупречных Мишину и Галлямова с самой высокой технической базой. В короткой программе Александра коснулась рукой льда на выбросе, в произвольной на этом же элементе была допущена еще более грубая ошибка, а также судьи отметили недокрут на тулупе в каскаде.

Мишина и Галлямов, как и всегда, высказались сдержанно и вежливо. «Однозначно это «ура, бронза!», а не «еще бронза». Мы рады этой медали. Это мотивация. Она тяжело далась. Даже просто попасть на Олимпиаду было бы праздником, а выиграть две медали – невероятно», – прокомментировал Галлямов.

Призеры ОИ-2022 в парном катании Фото: Getty Images

Пекин-2022 Командное золото может навредить. Федерация подвела лидеров 07/02/2022 В 07:02