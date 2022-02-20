Чудо-женщина Трусова, Щербакова в образе ангела, джинн Квителашвили. Показательные выступления фигуристов в Пекине
В последний день Олимпиады в Пекине состоялись показательные выступления. Среди участников – российские призеры Игр Анна Щербакова, Александра Трусова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Eurosport.ru собрал для вас самые запоминающиеся кадры.
Александра Трусова на показательных выступлениях в Пекине-2022
20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялось красочное шоу – лучшие фигуристы мира представили показательные выступления. В состав участников попали и представители России, выигравшие медали: одиночницы Анна Щербакова и Александра Трусова, танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и две спортивные пары – Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Выступления сборной России
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала прокат под композицию Ave Maria в исполнении певца Димаша Кудайбергена: