20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялось красочное шоу – лучшие фигуристы мира представили показательные выступления. В состав участников попали и представители России, выигравшие медали: одиночницы Анна Щербакова и Александра Трусова, танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и две спортивные пары – Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Выступления сборной России

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала прокат под композицию Ave Maria в исполнении певца Димаша Кудайбергена:

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Анна Щербакова Фото: Getty Images

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Серебряный призер Александра Трусова предстала в образе чудо-женщины из фильмов по комиксам DC:

Александра Трусова Фото: Getty Images

Александра Трусова Фото: Getty Images

Серебряные призеры в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов сделали номер под саундтрек из фильма «Титаник»:

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Getty Images

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Getty Images

Искрометный номер с переодеванием продемонстрировали бронзовые призеры Олимпиады Анастасия Мишина и Александр Галлямов:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Как обычно лиричны были танцоры – серебряные призеры Пекина Виктория Синицина и Никита Кацалапов:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Getty Images

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Getty Images

Выступления остального мира

Олимпийский чемпион американец Нэтан Чен:

Нэтан Чен Фото: Getty Images

Олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон:

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Getty Images

Олимпийские чемпионы в парном катании китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань:

Вэньцзин Суй и Цун Хань Фото: Getty Images

Морис Квителашвили из Грузии в костюме джинна из «Алладина»:

Морис Квителашвили Фото: Getty Images

И бонусом – дуэт Квителашвили с Александрой Трусовой. В течение сезона лампу для номера Мориса выносила Камила Валиева, но она уже в Москве. Поэтому ее заменила Александра.

Александра Трусова выносит лампу Фото: Getty Images

Александра Трусова, Морис Квителашвили Фото: Getty Images

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