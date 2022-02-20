Ирина Роднина продолжает высказываться по поводу инцидента с Камилой Валиевой.

«Главный герой, конечно же, Большунов. Герой не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. Она очень яркая личность. Хотелось бы, чтобы она продолжала заниматься спортом, показывала результат. То, что на нее выпало – катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», – сказала Роднина.

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Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая в декабре, дала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения в командном турнире. Расследование в отношении Валиевой продолжается.

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