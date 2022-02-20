Американская фигуристка Полина Эдмундс выразила недовольство оценками русских спортсменок на Олимпиаде в Пекине и раскритиковала их технику.

«Этери вообще не учит их технике. Они приходят к ней, уже исполняя тройные прыжки. Может быть, с Этери они учат четверные. Но у них неправильная техника, за которую их не наказывают. Это очень расстраивает. Например, Саша Трусова исполнила четверной флип на внешнее ребро. Это вообще нельзя засчитывать как четверной флип. Но ее не наказывают и не снижают оценок.

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То же самое касается Анны Щербаковой с ее согнутой ногой. Они с Камилой задействуют дополнительные мышцы, чтобы выполнять прыжки. Трусова перед выполнением четверного прыжка делает почти полный оборот перед выпрыгиванием. Никакого наказания не следует. Это даже не обсуждается. Все просто отмечают технику и достижения. Это неправильно. У многих фигуристок на Олимпиаде техника была лучше, но оценки у них ниже, чем у русских», – сказала Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

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