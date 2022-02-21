15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, возвратившись из Китая, опубликовала пост на странице в инстаграме. Она поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе за помощь и поддержку на Олимпиаде.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича [Дудакова], Даниила Марковича Глейхенгауза. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не только в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – написала Валиева.

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Напомним, во время Олимпиады стало известно, что допинг-тест Валиевой, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат на триметазидин. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвертое место. Награждение по итогам командного турнира, где Россия выиграла золото до получения сообщений о допинг-пробе, перенесли до выяснения всех обстоятельств дела.

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