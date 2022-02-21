Израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая Диану Принс в кинопостановке «Чудо-женщина» (2017) прокомментировала номер на олимпийских показательных выступлениях в Пекине Александры Трусовой, обратившейся к этому образу.

«Очень понравилось! Спасибо, Александра», – написала Гадот, приложив к посту в соцсети фотографию с Трусовой в костюме супергероини.

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Источник: Weibo.

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